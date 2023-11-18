نجلة الراحلة رجاء الجداوي لـ "الوفد": ورثت رقي اخلاقها وأناقة طبعها

خطفت أميرة ابنه النجمة الراحلة رجاء الجداوي عدسات الصحافة والإعلام خلال حضورها مهرجان المرأة الانيقة الذي اقيم اليوم في احد الفنادق الكبري بالقاهرة، لتحصل على تكريم والدتها باعتبارها مثال للمرأة الانيقة عبر العصور.

وبعفوية الطبع وسلاسة التعامل وبساطة النفس فتحت أميرة قلبها لـ" بوابة الوفد"، لتكشف عن كواليس اختيارها لإطلالتها الناعمة التي جذبت انتباه الجميع، مؤكده انها من دولاب رجاء الجداوي تختار معظم إطلالاتها.

ابنة رجاء الجداوي

واضافت ان إطلالتها تنتمي لذوق والدتها وكانت من احب قطع الملابس لها وانها تعشق هذة البدلة السوداء المطرزة بحبات الخرز الاسود البسيط على شكل ورود كبيرة فهي تمزج بين الأناقة والاحتشام في آن واحد لذا فضلت ان ترتديها اليوم لتحمل روحها لجمهورها الذي اشتاق إليها كثيرا.

وتابعت انها حرصت على اقتناء حقيبة سوداء تحمل اسم "رجاء" لتتماشى مع إطلالتها ولتزيد من فخامتها وتعكس اعتزازها بكل ما يحمل اسم والدتها.

ابنة رجاء الجداوي

وقالت: "احببت ان ارتدي من قطع ازياء امي خلال تكريمها بعد رحيلها بثلاثة سنوات لانها مازالت مثال للمرأة الانيقة اخلاقية قبل مظهريا وهذا اكثر ما يميز أمي في قلوب جمهورها".

واكلمت انا لا أحب وضع المكياج كثيرا وافضل البساطة في كل شئ في اختيار الأزياء والتزين بالاكسسوارات واقتناء الحقائب والاحذيه، فذوقي مثل ذوق والدتي رجاء الجداوي.

ابنة رجاء الجداوي

واردفت ان اللون الأسود من الألوان المفضله لوالدتها لانها يمزج بين الاناقة والرقي في آن واحد، لكنها ارتدت كافة التصاميم والألوان باسلوب يتناغم مع كونها امرأة وام وزوجة مصرية.

واختتمت حوارها انها تفضل التزين باكسسوارات والدتها ولا تهوي المجوهرات ومقتنعه تماما ان رقي الاخلاق هو ما يعكس جمال وسحر المرأة وليست الأزياء والمكياج والمجوهرات وهذا كان اسلوب رجاء الجداوي طيلة حياتها وهذا ما علمته لي ولحفيدتها.