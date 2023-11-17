ابنة رجاء الجداوي: أشعر بالقضية الفلسطينية منذ نعومة أظافري وهذه وصية أمي لي (خاص)

استطاعت النجمة الراحلة رجاء الجداوي حفر أسماها بحروف من الألماس في عالم الموضة والأناقة والرقي، لتثبت وجودها كعارضة أزيا في بداية حياتها حتي دخولها عالم الفن لتتربع على عرش الرقي الاخلاقي في حياتها وحياتنا وليس في مجال الأزياء المصرية والعالمية؛ لتترك لنا رصيد كبير نقتدي به في الطبع والتعامل برقي واناقة مما جعلها مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات صاحبات الذوق الراقي رغم رحليها عن عاملنا منذ سنوات.

وفي لحظات من السعادة والحنين لوجودها المؤثر وسطنا، فتحت أميرة ابنتها الوحيدة قلبها لتكشف عن تفاصيل دقيقة عن حياتها الشخصية معها داخل المنزل، وذلك في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد.

واكدت أميرة أن رجاء الجداوي كانت انيقة الروح وطيبة النفس وأم حنونه وزوجة مطيعة وجدة رائعة مهتمه بأدق تفاصيل حياتها الشخصية وابنتها و حفيدتها، كانت تطهي اطيب الأكلات في المنزل وتعطي جزء كبير من وقتها للجلوس معهم في البيت وتعطي الكثير من النصائح لها لتصبح مثال لابنه الباره والزوجة الصالحة لاسرتها، وهذا ما جعل روحها مازالت تحيي وسطهم رغم رحيلها.

واضافت انها تحتفظ بكل ما يخص أزياء والدتها وكثيرا ما ترتدي منها في العديد من المقابلات والمهرجانات الفنية التي تحي ذكرى رجاء الجداوي بالتكريم.

ابنه رجاء الجداوي: اطل بإطلالة مميزه انيقة جذابة تمزج بين الأناقة والاحتشام على خطى أمي

وتابعت كانت رجاء الجداوي تختار أزيائها بعناية فائقة طبقا لاسس محدده وهي إنها امرأة مصرية وزوجة لرجل فاضل وأم لابنه فضلا عن انها فنانة مصرية تحمل رسالة قيمة تقدمها لجمهورها لذا تميزت أزيائها بالأناقة والجاذبية والاحتشام.



وقالت رجاء الجداوي كانت لا تهوي اقتناء المجوهرات مطلقا بل تنجذب وتحرص على شراء الاكسسوارات المختلفة وحياتها كعارضة أزياء جعلتها صاحبة ذوق جذاب لا يشيب ابدا مهما طال الزمان.

رجاء الجداوي كانت ست بيت شاطرة وزوجة فاضلة وأم حنونه

واردفت أن رجاء الجداوي كانت أم عظيمة منظمة ودقيقة وحنونه تهتم بتفاصيل منزلها وترتيبه وكانت طباخة براعة و أنيقة في أخلاقها وذكية في اختيارتها وكانت صديقتي ومعلمة أبنتي الأولى وملهمة حياتنا حتى وقتنا هذا.

واكلمت اغلبيه اطلالاتي من دولاب رجاء الجداوي ودائما ما احرص على اقتناء اكسسواراتها وملابسها وحقائبها، فانا اعشق كل ما يحمل روحها واشعر بالطمئنينة بمجرد ان اتذكرها واظهر بقطعه من ملابسها.

واضافت ان رجاء الجداوي كانت دائما توصيني ان أهتم بذاتي وأحب نفسي واعتني بها لانني كنت دائما الانشغال بغيري، فانا املك الكثير من الصفات والطبع الخاص بها.



بسوالنا عن مسؤولية الفن والفنانين نحو القضية الفلسطينية



اوضحت ان رجاء الجداوي الأم كانت نبع حب ودفء وحنان، علمتني كيف أحب القدس والشعب الفلسطيني و اشعر بالغير واتفانى في مساعدة الجميع وفانا اشعر بالاسى والحزن وارفض تماما ما يحدث مع اهالي غزة والشعب الفلسطيني وانا ضده قلبا وقالبا ورد فعلي العنيف لما يحدث اساسه تربية رجاء الجداوي ليا طيلة عمرها.