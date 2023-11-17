أصالة نجمة حفل ليلة الدموع 2 .. والجمهور: "عظمة على عظمة"

تفاجأت الجماهير، بظهور خاص للفنانة السورية أصالة نصري في حفل "ليلة الدموع 2"، الذي يقام على مسرح أبوبكر سالم الليلة، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، على الرغم أن اسمها لم يكن مدرجًا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل، إلا أنها أشعلت المسرح منذ لحظة دخولها وتعالت التحيات لها.

أصالة

الجمهور لأصالة في حفل ليلة الدموع 2 : "أحلى مفاجأة"

ظهرت أصالة في حفل ليلة الدموع 2، بإطلالة ساحرة وجذابة، إذْ ارتدت فستانًا أبيض اللون ذا أكمام فضفاضة باللون السماوي وحزام لامع عند الخصر وتميز بقصته الطويلة، مع مكياج بسيط بألوانات النود وظلال عيون باللون الترابي وأحمر شفاه باللون الوردي الغامق، كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى مع غرَّة منسدلة بحرية.

سرعان ما تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "إكس" تويتر سابقًا، بسبب إطلالتها الأنيقة، وشكلها المميز، إذْ جاءت التعليقات كالآتي: "مفاجأة ليلة الدموع الفنانة أصالة"، "أحلى مفاجأة وربي"، "أحلي مفاجأة إيه المفاجاة الحلوة دي حبيت المفاجأة"، "أحلى مفاجأة صولا"، "عظمة على عظمة هالأصالة".

أصالة

أصالة تبكي الحاضرين في حفل ليلة الدموع 2:

أبكت أصالة الحاضرين في حفل ليلة الدموع 2، بمدينة الرياض، إذْ بدأت الحفل بأولى أغانيها الشهيرة، "مبقاش أنا" والتي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور وأخذوا يهتفون لها، كما قدمت دويتو مع الفنان رامي صبري.

قالت أصالة خلال الحفل: "لولا هي الليلة بتحكم كنت دلعتكم أحلى دلع ولكن هنلتقي في ليلة تانية وراح أدلعكم".

أصالة ورامي صبري

أصالة

أصالة ضيفة حفل ليلة الدموع 2:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء يزعمون فيها مشاركة الفنانة أصالة نصري في حفل "ليلة الدموع"، والذي انطلق الآن بمدينة الرياض، على مسرح أبوبكر سالم الليلة، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، والذي يشارك فيها كل من رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم في أمسية غنائية رائعة، ولم يتم تأكيد الخبر الآن من أي جهة سعودية.

أصالة

أعلنت هيئة الترفية عن تأجيل موعد الحفل بسبب سوء الطقس قائلة: "جمهورنا الغالي.. نأسف لإبلاغكم بأنه نظرًا للأحوال الجوية الممطرة وحرصًا على سلامتكم، قررنا تأجيل حفل ليلة الدموع إلى يوم الجمعة 17 / 11 / 2023".