منتخب تونس يضرب ساو توميه وبرينسيب برباعية في تصفيات كأس العالم

نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على نظيره ساو توميه وبرينسيب، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الثلاث دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في المباراة التي شهدها الملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس.

تفاصيل مباراة تونس ساو توميه وبرينسيب:

افتتح ياسين مرياح التهديف للمنتخب التونسي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف مواطنه يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

بينما سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث في الدقيقة 79، لتصبح النتيجة 3/0، فيما اختتم فراس بالعربي السجل التهديفي في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

يبحث المنتخب التونسي عن تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات الحالية، وذلك لضمان الصعود لكأس العالم 2026، بعدما حقق إنجازًا خلال نسخة المونديال الماضية بقطر 2022.

بهذه النتيجة، يحتل المنتخب التونسي صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، فيما يحل ساو توميه وبرينسيب في المركز السادس وللأخير بالمجموعة دون رصيد من النقاط.