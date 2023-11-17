مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تتعادل مع غينيا بيساو بتصفيات مونديال 2026

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع نظيره غينيا بيساو، بهدف لمثله، فى المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

أحرز ماما بالدي هدف التقدم لصالح غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو فى الدقيقة 21 ثم أدرك بيرتراند تراوري التعادل في الدقيقة 62.

وشارك باتي توريه لاعب وسط بيراميدز مع منتخب بوركينا فاسوبالإضافة إلى دانجو واتارا مهاجم بورنموث الإنجليزى، وبيرتراند تراوري مهاجم أستون فيلا المعار إلى إسطنبول باشاك شهير التركى.

ويتواجد منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم والتي تضم بجانبهما منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخب سيراليون، منتخب إثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة الى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد اكتسح جيبوتى، بستة أهداف نظيفة أمس الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.