تفاصيل سقوط 3عاطلين بحوزتهم أسلحة في المرج

أدلى 3عاطلين بإعترافاته أمام جهات التحقيق، بعد أن تم القاء القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة نارية والذخائر ، وأقروا بحيازتهم للمضبوطات دون ترخيص بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانا بداية انكشاف الواقعة بعد أن تمكت رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص بحوزتهم بندقيتان وفرد خرطوش بدائرة قسم شرطة المرج.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).

في واقعة آخرى تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاطلين، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ،وضبط بحوزتهما كمية من مخدرى الأستروكس والبودر بمنطقة المعصرة.

حيث نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهما اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.