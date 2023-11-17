أبوعبيدة ساخرًا من نتنياهو: "ما يبحث عنه في مجمع الشفاء فضيحة!!"

أعلن أبوعبيدة الناطق باسم "كتائب القسام"،أنَّهم دمَّروا 62 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الأربعة الأخيرة، مُؤكدًا أن إنجازات مقاتلي "القسام" في الميدان هو تدمير آليات الاحتلال وقتل قواته، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

قال أبوعبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" في كلمة مُسجلة مساء يوم الجمعةك “إن ما يبحث عنه رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مُثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية”.

صرَّح بأنه وبعد مرور 42 يومًا من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام":

- يواصل مقاتلونا عمليات التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة من محاور عدة.

- وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعًا.

- جهزنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومستمر.

- قيادتكم تريد لأبنائكم القتل والنسيان.

- عرضنا صفقة إتمام تبادل لحل القضية.

- جنودكم في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلًا أم آجلًا.

- تمكن مقاتلونا في عمليتين منفصلتين قبل 3 أيام من قتل 9 جنود.

- دمرنا شقة يتحصن بها قوات من الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى قتل وأصابة جميع من فيها.

- استهدف سلاح المدفعية تل أبيب وعسقلان خلال الأيام الماضية.

- القوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتهاجم المستشفيات.

- الجنود الإسرائيليون يواصلون الاستقواء على جثامين القتلى والأطفال الخدج والأطباء والمدنيين.

- أعداد القتلى في صفوف الإسرائيليين أكثر مما يتوقعون بكثير.

تصريحات نارية من "نتنياهو" على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء:

صرَّحَ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بأنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

اعترف "نتنياهو" بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي محتجز، بعد اقتحامها للمستشفى خلال هذا الأسبوع.

قال نتنياهو في مقابلة مع "سي بي إس إيفيننغ نيوز" الأمريكية: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى".

أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، للمذيعة نورا أودونيل، قائلًا: "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".

لفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات استخباراتية بشأن المحتجزين"، ولكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

وقال لأودونيل: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل".

اتهمت إسرائيل حركة حماس بوجود مركز قيادة تحت المستشفى، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا.

يُشار إلى أن هناك ما يقرب من 240 محتجزًا لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي تم اقتيادهم خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وتم إطلاق سراح 4 فقط، من بينهم أمريكيان، فيما أعلنت حماس عن مقتل عدد من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.

وردًا على سؤال حول الاتفاق المقترح ومدى قرب إسرائيل من تأمين إطلاق سراح المحتجزين، قال نتنياهو للشبكة الإخبارية الأمريكية: "نحن أقرب مما كنا عليه قبل أن نبدأ العمل البري"، مضيفًا أن العملية البرية "ضغطت على حماس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

قال لشبكة “سي بي إس إيفيننغ نيوز”: "سيكون لدينا وقف مؤقت لإطلاق النار إذا تمكنا من استعادة الرهائن.. لا أعتقد أنه يخدم هذا الغرض بالنسبة لي أن أشرح المزيد عن ذلك".

رفض القول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، قائلا: إن ذلك "سري".

المُعارضة الإسرائيلية تُطالب برحيل نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال:

صرَّحَ زعيم المُعارضة الإسرائيلية، "يائير لابيد"، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، يجب أن يترك منصبه على الفور، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء الأربعاء.