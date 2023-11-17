أحمد العوضي: لا أحب دور الضحية واجتهدت لكي أحقق حلمي

حل الفنان أحمد العوضي، ضيفًا على الإعلامية أسما ابراهيم في برنامجها حبر سري، والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس، وكشف خلاله العديد من الأسرار الشخصية والفنية .

كشف النجم أحمد العوضي، طبيعة الوظائف التي عمل بها قبل شهرته في الوسط الفني، قائلا: "أنا اتخرجت ومثلت علطول وكان معايا عربية وأجرتها ومن الايجار كنت بعيش واشتغلت في نادي فيديو زمان لكن أنا مجعتش عشان مكنش مدعي".

وأضاف احمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، أنه لا يحب دور الضحية وهو اجتهد على نفسه وتعب للوصول لمكانته الفنية، متابعا: "تعبت عشان اوصل اللي عايزة وانا كنت مولود في منطقة شعبية ومحبش اقول كلام سلبي عن حياتي".

واستكمل: أول مشهد تمثيلي عملته وأنا في المرحلة الابتدائية كان مشهد من مسلسل الفرسان لأحمد عبد العزيز وبعمله أمام أسرتي ومن هنا بدأت التمثيل، وبعد المشاركة في مسلسل الميزان حسيت أني ماشي في الطريق الصحيح وبعد نصيبي وقسمتك الموضوع اتأكد لي ثم الاختيار".

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي، مسلسل ضرب نار، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.