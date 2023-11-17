سقوط عصابة تجارة الأستروكس في القاهرة

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاطلين، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ،وضبط بحوزتهما كمية من مخدرى الأستروكس والبودر بمنطقة المعصرة.

حيث نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهما اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى،