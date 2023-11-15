وزير قطاع الاعمال: صناعة الغزل والنسيج أحد أهم قطاعات الاقتصاد

تفقد الدكتور محمود عصمت، معرض المنسوجات والملابس، الذى يجرى تنظيمه في مصر خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة 86 عارض مصري وإفريقي من خبراء الصناعة وروادها و150 مشتري دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات. وناقش خلال جولته مستجدات الصناعة والأسواق الجديدة وأبرز الدول الرائدة فى المجال والسياسات البيعية والتسويقية واشتراطات الأسواق الجديدة والمعايير الدولية فى مجال صناعة الغزل والنسيج واحتياجات المصنعين من الغزول الرفيعة والتى يتم إنتاجها حاليا فى المحلة الكبرى فى إطار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

أكد الدكتور عصمت، في تصريحات على هامش جولته بمعرض "Destination Africa " في دورته السابعة، والذي يعد احد أهم فعاليات التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا في صناعة المنسوجات والملابس والمفروشات، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام يعكس اهتمام الدولة للنهوض بهذا القطاع لما يتم ضخه من استثمارات بالمليارات في مختلف النواحي الفنية والإنشائية وغيرها، مشيرًا أن باكورة المصانع الجديدة بدأت في الإنتاج الفعلي والمتمثلة في مصنع "4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ويتوالى تشغيل باقي المصانع خلال الفترة المقبلة ، مشيرا أن صناعة القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد أحد أهم الصناعات للاقتصاد القومي، التي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة وسمعة متميزة للقطن المصري عالميًا.

أضاف أن المشروع يشمل كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولًا إلى المنتجات النهائية، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بعنصر التسويق وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في أساليب البيع والتسويق ، ومشيرا أن التطوير الجاري يدعم خطط التوسع الاستثماري للقطاع الخاص خاصة في صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمالة، فضلاً عن توفير مدخلات من الغزول والأقمشة بمواصفات وجودة عالية.

أجرى الدكتور محمود عصمت جولة في أجنحة المعرض المختلفة، ومن بينها جناح شركة ECH "إيجيبشين كوتون هب" التي تتولى تسويق منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مشيدا بجودة وتنوع المنتجات المعروضة، ومؤكدًا على أهمية التوسع في السوق الإفريقية.

خلال جولته بالمعرض، التقى الدكتور محمود عصمت مع كبار المصنعين المحليين والمشترين الدوليين وكبرى الشركات العارضة، مؤكدا أن المعرض يمثل فرصة جيدة لتعزيز الترابط وإبرام صفقات تجارية بين مصر ودول العالم خاصة الإفريقية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية، والتعريف بالمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.





جدير بالذكر أن المعرض يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الافريقية مع المشترين الدوليين ويقام في الفترة ( 14 _ 15 نوفمبر 2023) بالتعاون بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، بمشاركة 86 عارض مصري وإفريقي و150 مشتري دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.