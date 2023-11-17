وزير التموين: تكفلة كيلو السكر تصل لأكثر من 17 جنيها

أكد الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين، ، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي خمسة أشهر ونصف.

وأضاف “المصيلحي” خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، اليوم الجمعة، أن سعر كليو السكر على بطاقة التموين 12 جنيها ونصف جنيه، مشيرًا إلى أن تكفله الكيلو الواحد تصل لأكثر من 17 جنيه.



وتابع :" بدأنا مبادرة خفض الأسعار بناء على ثقة بالحس الوطني للتجار، متابعا أن الاتفاق الوطني مع التجار بمبادرة خفض الأسعار اهتز، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة "التجميع" بالتنسيق مع السلاسل التجارية.

وشدد “المصيلحي” خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، اليوم الجمعة، على أن "وزارة التموين حاكم عسكري في حتتها وستتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين".

وقال إنه يوجد ظاهرة التجميع ، لدى بعض المواطنين، وبالتالي سيتم وضع بعض القواعد في الشراء.

وأضاف :"مش ممكن كل واحد يمليء عربيته سكر، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين، بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد".

وواصل المصيلحي أنه :"هنعمل كنترول، واناشد المواطنين ، والكميات الموجودة تكفي أكثر من الاستهلاك العادي، ولو حدث شحن غير طبيعي يبقى بنضر نفسنا"، مشددا على أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، وان تكلفة الإنتاجىة العالمية تزيد عن 800 دولار للطن.