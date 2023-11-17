الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسعار السكر تشغل بال الملايين.. ووزير التموين: بـ 12.5 جنيه

أكياس السكر
أكياس السكر

قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: “إن لدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي 5 أشهر ونصف”، مضيفًا أن سعر كليو السكر على بطاقة التموين5 .12جنيه.

  أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة on، مساء اليوم الجمعة، إلى أن تكفلة الكيلو الواحد تصل لأكثر من 17 جنيهًا. 

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 أشار إلى أن الوزارة بدأت مبادرة خفض الأسعار بناء على ثقة بالحس الوطني للتجار، متابعًا أن الاتفاق الوطني مع التجار بمبادرة خفض الأسعار اهتز. 

 شدد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة تعمل وفق خطة قوية لحل الأزمة، مستبشرًا بابتداء موسم القصب في 15 يناير وسيلبي الاحتياجات من السكر.

 تشهد مصر في الوقت الراهن، أزمة حادة في السكر ونقص فى المعروض لدى البائعين، ما أدى إلى تفاقم الأسعار والتى وصلت إلى 50 جنيهًا للكيلو الواحد لدى بعض التجار ما استغلوا الأزمة ورفعوا الأسعار.

 أصبح الحصول على كيلو سكر يتطلب الوقوف في طابور والانتظار لساعات على أمل العودة بالسلعة الاستراتيجية على أقصى تقدير.

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