الإصابات تضرب ريال مدريد.. وأنشيلوتي في ورطة

تنتاب جماهير ريال مدريد حالة من القلق بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القليلة الماضية.



وتضرب الإصابات صفوف الملكي، حيث أصبحت هناك 9 إصابات داخل الفريق، مما جعل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يتجه لخطط بديلة لسد هذا العجز خلال مباريات الميرينجي المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يتعرض لوباء حقيقي من الإصابات، حيث تحل 9 إصابات دفعة واحدة داخل صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن اللاعبين الذين سيغيبون عن صفوف الريال هم: كورتوا، كيبا، ميليتاو، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

وأيضًا كامافينجا، بيلينجهام وفينيسيوس، والتي أعتبرته مشكلة كبيرة ستواجه أنشيلواي، حيث يعد اللاعب قوة هجومية ضاربة للريال.

وأكدت أن هناك أخبار سارة لجماهير ريال مدريد، بعدما تأكدت هودة الثنائي جود بيلينجهام وسيبايوس، حيث سيكون الثنائي متاح بعد فترة التوقف الدولي.

وأصبح حارس المرمى كيبا قريبًا من العودة للملاعب خلال الفترة المقبلة، لكن اللاعبين الآخرين المصابين سيستغرقون مدة أطول حتى عودتهم، لكن كورتوا وميليتاو سدلن يعودوا للفريق إلا في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يستغرق غياب فينيسيوس جونيور عن الملاعب شهرًا كاملًا، حيث تعرص اللاعب لإصابة عضلية مع منتخب بلاده فجر اليوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يرغب في المنافسة بقوة على ألقاب الموسم الحالي، بعد خسارة عدد من البطولات الكبيرة خلال الموسم الماضي.