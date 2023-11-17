بوتين : روسيا لديها اتصالات ومشاريع جيدة

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أنه لا يرى ضرورة للانسحاب من اليونيسكو والأمم المتحدة، لافتًا إلى أن موسكو لديها اتصالات ومشاريع جيدة، وروسيا هي أحد مؤسسي هاتين المنظمتين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال بوتين في اجتماع لمنتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي: "هذه منصة حيث يتواصل الناس مع بعضهم البعض ويعملون. لدينا مشاريع جادة للغاية يتم تنفيذها من خلال اليونيسكو. لا أرى حاجة لذلك. يقول البعض إنه يجب مغادرة الأمم المتحدة. هذا هراء، لأن روسيا هي المؤسس لهذه المنظمات، لماذا نخرج من هناك؟".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن موسكو ستواصل بالتنسيق الوثيق مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، المساهمة بكل الطرق الممكنة في زيادة فعالية الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يأخذ من ميثاق الأمم المتحدة فقط ما يخدم احتياجاته الجيوسياسية الأنانية.