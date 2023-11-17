كتائب القسام تقصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية

أعلنت "كتائب القسام" قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية وذلك في إطار ما قالت إنه رد على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين الفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو سماء تل أبيب ووسط إسرائيل بعد إطلاق "القسّام" لرشقة صاروخية من غزة.

من جهته، ذكر الإعلام الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بوسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب، رمات غان، هرتسليا، بني براك، رحوفوت، نس زيونا، شوهام، بتاح تكفا، هود هشارون، حولون وغيرها، بحسب صحيفة "هآرتس".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

وفي الجانب السياسي والمزاج العام الذي يسود في إسرائيل حاليا، أظهر استطلاع رأي نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه اليوم الجمعة، أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملائم لمنصبه.

وفي اليوم الـ42 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.