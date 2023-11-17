أكتوبر الماضي.. المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يستقبل 931 حالة

أعلن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط عن تسجيل 931 حالة دخول بالأقسام المختلفة "العلاج بأجر" خلال شهر أكتوبر الماضي. وتنوعت الحالات المسجلة حيث استقبل القسم الجراحي 197 حالة دخول فيما بلغت الحالات في قسم الجراحة العامة 145 وقسم العناية المركزة 171 حالة دخول. كما تم تسجيل 118 حالة دخول بقسم الأنف والأذن والحنجرة و 56 حالة دخول بقسم الشرايين، خلال نفس الشهر.

وقد استقبل المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط 51 حالة دخول بقسم التجميل، و 75 حالة بقسم العظام، و 41 حالة بقسم الرمد. بالإضافة إلى ذلك، سجل قسم الوجه والكفين 12 حالة دخول، و29 حالة دخول بقسم الأورام و15 حالة دخول بقسم الباطنة.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى.

تعكس هذه الأرقام الحجم الضخم للعمل الذي يقوم به المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط وأهمية الدور الذي يلعبه في تقديم الرعاية الصحية للمرضى. يعمل المستشفى على توفير خدمات طبية متميزة وضمان راحة المرضى واحتياجاتهم الصحية.

قد يكون ارتفاع عدد الحالات المسجلة قد يعود جزئياً إلى زيادة الوعي الصحي بين الناس وتوجههم نحو التوجه إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم. ومن المتوقع أن يستمر المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في تقديم الخدمات الصحية العالية الجودة للمرضى وتلبية احتياجاتهم المتنوعة في المستقبل.

تظهر هذه الأرقام أن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يلعب دورًا مهمًا في تقديم الرعاية الصحية للمرضى في المنطقة. فقد تم تسجيل عدد كبير من حالات الدخول إلى العديد من الأقسام المختلفة خلال شهر أكتوبر، بما في ذلك العناية المركزة والجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة، مما يدل على تنوع الخدمات المتاحة في المستشفى. ومع وجود أقسام التجميل والعظام والأورام والباطنة يتم تلبية احتياجات المرضى في جميع الجوانب الطبية اللازمة لعلاجهم وتحسين حالتهم الصحية. يجب على المستشفيات توفير خدمات ذات جودة عالية لضمان أن يحصل المرضى على الرعاية اللازمة التي يحتاجونها.