استجابة لطلبات الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة.. عودة برنامج "تواصل"

استجاب أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة لطلبات ملايين الصم وضعاف السمع، على إعادة إذاعة برنامج "تواصل" إعداد وإخراج محمد فوزي، والذي تم إنتاجه منذ عام 1997.

يذاع البرنامج حاليًا على قناة العائلة أيام الأحد والثلاثاء والخميس في الساعة التاسعة ونصف صباحًا، والخامسة ونصف مساء.

يعد هذا البرنامج أول برنامج تعليمي يتناول طرق التواصل المختلفة، إذ يقوم بتعليم المشاهد العادي لغة الإشارة عن طريق مشهد تمثيلي. ويقوم بتعليم الصم الإشارات العربية الموحدة في الوطن العربي التي تم تجميعها من القاموس الإشاري العربي الموحد. ويتم في البرنامج أيضًا تدريب وتعليم الأطفال ضعاف السمع على النطق والكلام عن طريق فقرة لتعلم لغة الشفاه وفقرة لتدريب الأطفال عن طريق اللفظ المنغم.

البرنامج تقديم رضا عبدالمنعم إعداد وإخراج محمد فوزي المادة العلمية ثريا متولي المخرج المنفذ محمد الجزار.

جدير بالذكر أن التحدي كان أول برنامج للصم وضعاف السمع مترجما بلغة الإشارة في الشرق الأوسط والفكرة كانت مقدمة من المخرج محمد فوزى، وحصل على درع التميز في تغير اتجاهات المجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم حصل برنامج تواصل على المركز الأول في مسابقة البنك الدولي لبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة، فهو أول من أدخل لغة الإشارة في الإعلام المصري والعربي.