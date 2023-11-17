مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ورش عمل عن الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

انطلقت ورش العمل الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك بالتعاون مع المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة للمبادرات العامة، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتورة سمياء حمدي المنسق العام لمبادرة الكشف المبكر بالمستشفيات الجامعية.

واستقبل الدكتور علاء عطية أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وهم الدكتور محمد أبو الفتوح، والدكتورة نرڤانا حسين، والدكتور أحمد مجدي، والدكتورة نيرمين مصطفى، والدكتورة علياء مجدي.

كما استقبل الدكتور إيهاب فوزي أعضاء اللجنة، واصطحبهم في جولة تفقدية لأماكن ورش العمل المختلفة، ورافقه في تلك الجولة الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة.

وتضمنت ورش العمل عدة محاضرات عن كيفية التشخيص المبكر للأورام السرطانية"القولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم"، والطرق والأساليب الجديدة في العلاج، إلى جانب تنظيم تدريب عملي على المناظير المختلفة وأخذ العينات بالتعاون مع قسم الأشعة التداخلية المقطعية والتليفزيونية، بمشاركة كوكبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة أسيوط.

وجدير بالذكر أن ورش العمل انقسمت إلى أربع مجموعات؛ وهم كالتالي: المجموعة الأولى والثانية بقسم الأشعة بالمستشفى الرئيسي الجامعي "قاعة١، وقاعة٢"، والمجموعة الثالثة بقاعة المؤتمرات بمستشفى صحة المرأة الجامعي، والمجموعة الرابعة بمركز المناظير بمستشفى الراجحي الجامعي وأيضا قاعة المؤتمرات بمستشفى القلب الجامعي.

جانب من ورش العمل

جانب من ورش العمل