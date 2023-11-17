مستشفى جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط تنظم ورشة حول أورام المسالك البولية

نظم مستشفى جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط ورشة عمل حول أورام المسالك البولية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الدكتور ياسر عبد السلام رئيس قسم جراحة المسالك، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.

في مستهل كلمته أكد الدكتور أحمد المنشاوي على دور جامعة أسيوط الريادي في الاطلاع على كل ما هو جديد في مختلف التخصصات، وحرصها على استضافة الخبراء الأجانب لتحقيق الاستفادة العلمية القصوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، مشيدا بدور مستشفى جراحة المسالك البولية في تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى بالإضافة إلى تحقيقها لعده نجاحات في برنامج زراعة الكلى

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدور مستشفى جراحة المسالك في خدمة مرضى صعيد مصر، مضيفا أن موضوعات الورشة تميزت بالتنوع والإلمام بكل ما هو جديد.

من جانبه أكد الدكتور علاء عطية أن كلية الطب ومستشفيات جامعة أسيوط تحرص على عقد العديد من الورش والندوات العلمية للوقوف على كل ما هو جديد في المجال الطبي، مشيرا إلى أن قسم جراحة المسالك يحظى بالعديد من الأساتذة الأجلاء الذين تركوا بصماتهم داخل القسم وكلية الطب.

وأوضح الدكتور ضياء عبد الحميد أن الورشة تناولت عدة موضوعات تناقش أهم جوانب أورام البروستاتا، وجراحات أورام الكلى، والغدة الكظرية، والجراحات المتقدمة في تخليق المثانة البديلة من الأمعاء، بعد استئصال المثانة البولية، لإصابتها بالأورام الخبيثة.

وتضمنت الورشة عقد عدة جلسات، حيث شهدت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان أصل تخليق المثانة الصناعية، للبروفيسور ريتشارد هاوتمان أستاذ جراحة المثانة البديلة بألمانيا، كما ألقى محاضرة أخرى حول تطور تخليق المثانة الصناعية بينما جاءت الجلسة الثانية بعنوان، كيفية اختيار تحويل مسار البول بعد عملية الاستئصال الجذري للمثانة البولية، حاضر فيها الدكتور حسن أبو العينين أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية، فيما تضمنت الجلسة الثالثة مناقشة كيفية تحسين نتائج عملية الاستئصال الجذري للمثانة البولية، وحاضر فيها الدكتور أحمد معين أستاذ جراحة المسالك البولية ومقرر ورشة العمل.

واختتمت فعاليات الورشة بتقديم درع قسم المسالك البولية للدكتور محمد شلبي، والبروفيسور ريتشارد هاوتمان، والدكتور حسن أبو العينين، والدكتور طارق عثمان.

تأتي الورش بتنظيم من الدكتور أحمد معين أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية ومقرر الورشة، والدكتور حسني بهنساوي أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية، والدكتور عمرو أبو فدان أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية، والدكتور محمود مجدي مدرس جراحة المسالك البولية، والدكتور عمرو درويش مدرس جراحة المسالك البولية، والدكتور محمد عبد الغني، والدكتور محمد رجب، والدكتور عبد الرحمن عاطف مدرسين مساعدين بالقسم، والدكتور أحمد علي أخصائي جراحة المسالك البولية.

جتنب من المؤتمر

جتنب من المؤتمر