مستشفى الأمراض العصبية والنفسية والمخ والأعصاب بجامعة أسيوط تفتتح عيادة تيبس العضلات

شهد مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب افتتاح عيادة تيبس العضلات، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

حضر الافتتاح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، والدكتور خالد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية ونائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور عبد الحكيم عبد الستار نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، والدكتور عصام مناع رئيس قسم التخدير والعنايه المركزه والآلام المزمنة، والدكتور طارق راجح رئيس وحدة الأمراض العصبية.

جدير بالذكر أن عيادة تيبس العضلات الأولى من نوعها بصعيد مصر، وتجمع بين أربعة تخصصات طبية وهم: قسم جراحة المخ والأعصاب وقسم الأمراض العصبية والنفسية، وقسم التخدير، وقسم الطب الطبيعي، تحت إشراف الدكتور خالد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية ونائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور عصام عابده رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، والدكتور عصام مناع رئيس قسم التخدير والعنايه المركزه والآلام المزمنة، والدكتور طارق راجح رئيس وحدة الأمراض العصبية، والدكتور أحمد عبد الله كيلاني مدير العيادات بالمستشفى.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر