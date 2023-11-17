انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لقسم الأنف والأذن بكلية الطب جامعة أسيوط

نظم قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة أسيوط مؤتمره السنوي الثالث عشر، والذي جاء لمناقشة كل ما هو جديد في مجال جراحات الأنف والأذن والحنجرة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور علاء كامل عبد الحليم رئيس القسم.

أشاد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجهود قسم الأنف والأذن والحنجرة، وما يقدمه من خدمات صحية متميزة، مشيدا بالتنوع في موضوعات المؤتمر هذا العام.

وأكد الدكتور علاء عطية أن كلية الطب والمستشفيات الجامعية حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات للإطلاع على كل ما هو جديد، مشيدا بجهود قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وما حققه من نجاحات في الوصول إلى زراعة ٢٥٠ قوقعة للأطفال فاقدي السمع بنسبة نجاح ١٠٠%.

من جانبه أوضح الدكتور علاء كامل عبد الحليم أن المؤتمر شهد عدة محاضرات، تناولت كل ماهو جديد في علاج وتشخيص أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الجمجمه المتقدمة باستخدام مناظير الأنف والجيوب الأنفية، كما قدم سلسلة متقدمة ومتكاملة لكورسات "on line"، في شتى علوم الأنف والأذن والحنجرة لفئة الاخصائيين.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر قام الدكتور عزت محمد صالح رئيس شرف المؤتمر بإلقاء محاضرة تذكارية، وتم إهداء درع القسم ودرع الكلية لاسم المرحوم الدكتور مصطفى عثمان، والدكتور محمد عبد الله.

شهد المؤتمر مشاركة نخبة من الأساتذة في التخصصات الدقيقة في علوم الأنف والأذن والحنجرة من مختلف جامعات مصر.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر