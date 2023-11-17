انطلاق فعاليات اليوم العلمى "لوحده أمراض كلى الأطفال" بمستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط

نظم مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط يومآ علميا لوحدة أمراض كلى الأطفال، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور محمد أمير فتحي مدير مستشفى الأطفال، والدكتور أحلام بدوى رئيس وحده كلى الأطفال.

تضمن اليوم جلستين تم خلالهم عرض عدد من المحاضرات العلمية، وجاءت الجلسة الأولى برئاسة الدكتورة هناء عبداللطيف والدكتور أسامة العشير، والدكتورة أحلام بدوي، وشملت عده محاضرات منها محاضرة حول خروج كل السموم من الجسم، للصيدلانية رانيا سعد، ومحاضرة عن "النظام الغذائي لمرضى حصوات الكلى"، للدكتورة نهى جمال، ومحاضرة عن "عدوى المسالك البولية لدى الأطفال"، للدكتورة أسماء أحمد.

وجاءت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عماد الدالي والدكتورة أميمة عبد الرحمن، والدكتور ياسر جمال، وشملت محاضرة عن إلتهاب المسالك البولية المتكرر عند الأطفال من وجهة نظر المسالك البولية"، للدكتور أحمد عبد العزيز الدروي، ومحاضرة بعنوان"نظرة عامة عن التشوهات التناسلية لدى الذكور"، للدكتور أحمد عبد الحميد، ومحاضرة حول "مشاكل الكلى الشائعة وما الذي ينبغي لطبيب الأطفال أن يعرفه"، للدكتورة أحلام بدوي.

يأتي هذا اليوم في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطوير المنظومة الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بها.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر