مستشفيات جامعة أسيوط تطلق ورشة عمل حول تطبيق المعايير القومية لنقل الدم

نظم قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط بالمشاركة مع اللجنة العليا لبنوك الدم بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ورشة عمل حول؛ تطبيق المعايير القومية لنقل الدم، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

أقيمت فعاليات الورشة تحت إشراف الدكتورة حنان عبد العظيم مدير بنك دم صحة المرأة، والدكتورة إيمان نصر الدين مدير بنك الدم الرئيسي، ونائب مدير المستشفى لشئون الجودة والرعاية الصحية.

حاضر في الورشة الدكتورة ريم جان أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بالقصر العيني ومقرر اللجنة العليا لبنوك الدم بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة عزه صادق أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة عين شمس، والدكتورة هبة نادر الأستاذ المساعد بجامعة عين شمس.

شهدت الورشة مشاركة العديد من الأطباء و الفنيين و الكميائيين العاملين ببنوك دم بالمستشفيات من مختلف الجامعات المصرية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات