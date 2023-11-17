مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط يستقبل 5093 متردداً على العيادات الخارجية

قامت العيادات الخارجية في مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط بتقديم خدماتها لـ 5093 متردداً، مما يعكس الحجم الكبير للإقبال على المستشفى. وتشمل هذه العيادات مختلف التخصصات الطبية، مثل الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والتوليد وغيرها. يعتبر هذا العدد من المترددين إشارة واضحة على ثقة المرضى في جودة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وفيما يتعلق بالأقسام الداخلية، قدم المستشفى خدماته لـ663 حالة دخول. وتتضمن الأقسام الداخلية خدمات العلاج والرعاية الخاصة بالحالات التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة ورعاية مستمرة. يضم المستشفى فريقاً طبياً متخصصاً يعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية لهؤلاء المرضى.

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية، تم إجراء 108 عمليات كبرى و96 عملية المناظير خلال الشهر نفسه. تتطلب العمليات الجراحية الكبرى والمناظير مهارة وخبرة عالية، ويعمل الأطباء والفريق الطبي في المستشفى على توفير بيئة آمنة وجودة رفيعة لإجراء هذه العمليات.

كما تم إستقبال وزارة الصحة و340 حالة تأمين صحي خلال نفس الشهر، مما يعكس تعاون المستشفى مع الجهات الرسمية ومؤسسات التأمين الصحي. يسعى المستشفى لتقديم خدماته لأكبر عدد ممكن من المرضى وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمجتمع.

حيث تعد مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط أحد المستشفيات المتميزة في مصر والتي تقدم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى. وخلال شهر أكتوبر الماضي، أعلن المستشفى عن تنفيذ العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، مما يعكس التزامها بتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمرضى.

قدمت هذه الخدمات تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط.

إن إعلان هذه الأرقام والإحصاءات يعكس التزام المستشفى بتقديم الرعاية الصحية الجيدة والخدمات الطبية المتنوعة والمتكاملة للمرضى. كما يعكس التعاون الفعال بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجامعة والهيئات الإدارية في المستشفى. يهدف المستشفى إلى التطور المستمر وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل.