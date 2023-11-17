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ثقافة وفن

3 شخصيات فنية في حياة فتحي عبدالوهاب (تفاصيل)

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

يعيش النجم الكبير فتحي عبدالوهاب انتعاشة فنية جديدة من خلال مشاركته في بعض الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، ومن المفترض عرض بعضها في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

دكتور في "المداح":

يشارك النجم الكبير فتحي عبدالوهاب في مسلسل “المداح”، خلال الجزء الرابع من العمل، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل عام 2024.

 يجسد النجم الكبير فتحي عبدالوهاب شخصية دكتور في الإعجاز العلمي بـ القرآن، العمل مكون من 30 حلقة.

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 فتحي عبدالوهاب

نظام الملك "وزير الدولة" في الحشاشين: 

يشارك النجم فتحي عبدالوهاب في مسلسل "الحشاشين" ويجسد شخصية "نظام الملك" وزير الدولة الذي يعد أحد أبرز وأهم الوزراء "السلاجقة" في ذلك الوقت، وهو ومن قام بوضع نظام المدارس النظامية وسُميت باسمه، والتي تعتبر شخصية تاريخية مهمة، وكانت الخصم والعدو الرئيسي لحسن الصباح قائد الحشاشين الشخصية الذي يجسدها الفنان كريم عبدالعزيز.

زوج يتحالف مع الشيطان في “الميثاق”:

يشارك النجم  فتحي عبدالوهاب في بطولة  فيلم "الميثاق"، إذ يجسد خلال أحداث العمل شخصية زوج لديه 3 أطفال، يدخل في صدامات وخلافات كثيرة مع زوجته، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يعقد ميثاقًا مع الشيطان، ويتسبب في إيذاء أسرته كاملة، بينما تحاول زوجته "ألفت عمر" إعادته إلى الصواب إلا أنها تفشل في ذلك.

فيلم "المثياق" بطولة ألفت عمر، دينا فؤاد، إدوارد، دينا فؤاد، وإسلام جمال، وغيرهم من الفنانين، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

Fathy Abdel Wahab - فتحي عبد الوهاب
 فتحي عبدالوهاب

 يناقش الفيلم قصة الميثاق الذي قد يعقده الإنسان مع الشيطان ويغير حياته تمامًا إلى الأسوأ، وأحداثه يتم تصويرها بين القاهرة والواحات.

نبذة عن فتحي عبدالوهاب: 

 فتحي عبدالوهاب موسي من مواليد 21 اغسطس 1971ممثل، حصل على بكالوريوس في كلية التجارة ثم دبلوم التذوق الفني في أكاديمية الفنون، كما حصل أيضًا على ليسانس الآداب في التمثيل والإخراج في قسم المسرح.

بدأ مسيرته الفنية وهو طالب في كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج لينين الرملي والفنان محمد صبحي ليشارك بمسرحية العربي الفصيح عام 1992 لمدة 3 مواسم متتالية.

 ثم شارك فتحي عبدالوهاب بعدها بمسرحية اللي بنى مصر عام 1994، لتكون بدايته السنيمائية عام 1995، إذْ أتته الفرصة للمشاركة بفيلمي “طيور الظلام” مع الفنان عادل إمام  وفيلم "سارق الفرح" مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

  شارك فتحي عبدالوهاب في العام التالي بمسلسل "الوتد"، لتتوالى أعماله منذ منتصف التسعينيات بين السينما والمسرح والتلفزيون، و من أبرز أعماله سهر الليالي، زهايمر، دهشة.

فتحي عبدالوهاب.. "نسر التمثيل" يبحث عن قمة
 فتحي عبدالوهاب

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