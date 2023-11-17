المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يشيد بدور مصر لإفشال مخطط إسرائيل في غزة

طالب رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، محكمة الجنائية الدولية بتحقيقات سريعة في جرائم العدوان الإسرائيلي كما فعلت في أوكرانيا".

وأضاف رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، خلال لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الجمعة، أن دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل لخلق نكبة ثانية وتدمير غزة.

إسرائيل تقصف مدارس الأونرا التي يلجأ إليها المدنيون في غزة

وأشار رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن: "منظمة الأونرا تؤوي في مؤسساتها أكثر من 700 ألف فلسطيني"، مضيفا: "إسرائيل تقصف مدارس الأونرا التي يلجأ إليها المدنيون في غزة".

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، أنه يتم إجراء اتصالات مع مختلف الأطراف لضمان توصيل الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

وقال "ليندماير" خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إنه: "نحن بحاجة إلى إقرار هدنة في غزة للحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية".

وأشار إلى أن مهاجمة المستشفيات يعد انتهاكًا للقانون الدولي والمرضى يجب أن يكونوا آمنين، مشيرًا إلى أننا لدينا 30 من الطواقم الطبية لإدارة الأمور اللوجستية في قطاع غزة.

واصل ليندماير أن وقف النار ضروري لدعم المستشفيات في غزة ومساعدة فرقنا في القطاع، معقبًا: “أننا بحاجة ماسة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات”.

أوضح أن مستشفى الشفاء في غزة يحتاج إلى الوقود اللازم لتشغيله، كما أن فرقنا تعمل في الشوارع بقطاع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات، لافتًا إلى أنه يجب إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الإسرائيلي على المستشفيات في غزة.

الخارجية الفلسطينية تُطالب بضغط أوروبي لوقف العدوان الإسرائيلي:

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء عدوانها المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بإدخال المُساعدات الأساسية الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والوفد المرافق له.

واطلع المالكي، بوريل على العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة، بما يشمل قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق، وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع، ما أدى لارتقاء آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى، بشكل يترافق مع تجويع وتهجير وإبادة.

زأشار المالكي إلى جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق في الضفة الغربية والقدس، وإرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة، مشيرًا إلى أن عددًا من المسئولين الإسرائيليين يدلون بتصريحات تحريضية تعطي الضوء الأخضر لقتل المدنيين الفلسطينيين.