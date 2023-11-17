استعدادا للانتخابات.. رئيس مجلس قروى الرحمانية تعاين مقار اللجان الانتخابية

أجرت عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، جولة شملت مقار اللجان الانتخابية بدائرة الوحدة القروية بالرحمانية، وذلك لمتابعة اخر المستجدات داخل تلك المقار، بالإضافة لمتابعة اعمال النظافة وازالة المخلفات من حول المقار الانتخابية .

مضيفه ان ذلك يأتى بناءاً على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، بتكثيف المرور والمتابعة على مقار اللجان الانتخابية بدائرة المركز والحث على تلافى وتدارك اى معوقات او سلبيات داخل المقار الانتخابية بزمام دائرة الوحدة المحلية للمركز .

من ناحية أخرى، قامت امانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بالمرور والمتابعة على بعض المناطق التى تمت ازالة المبانى المخالفة بها، وتلاحظ لها انه مازال يوجد بها مخلفات الازلات، وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين فى رفع انقاض الازلات .

يأتي ذلك بناءا على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى الى مديرى الاداراة المعنية بديوان عام الوحدة المحلية بمتابعة كافة القطاعات المعنية على مستوى دائرة المركز .