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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أبناء خالد النبوي يرفعوا شعار العصيان والسبب "إمبراطورية ميم"

خالد النبوي
خالد النبوي

يستعد النجم الكبير خالد النبوي لتصوير مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم"، مع كوكبة كبيرة من النجوم، من المقرر أن ينافس المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 30حلقة.

وتشهد الأحداث على صراعات بين النجم خالد النبوي وأبناءه، حيث يرفعوا شعار العصيان، بسبب اختلاف الآراء والأفكار بين الأجيال.

  مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذه عن رواية للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس"، وسبق وتم تقديم الرواية الذي يحمل نفس الاسم من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة، والذي تم عرضه عام 1972.

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 النجم خالد النبوي

قصة فيلم إمبراطورية ميم

تعمل الأرملة منى مديرة بوزارة التربية والتعليم وتعيش مع أولادها الستة بمراحل التعليم المختلفة وتعاني من مشاكلهم المختلفة، ثم تتعرف على رجل الأعمال الكبير أحمد رأفت الذي يعجب بها ويعرض عليها الزواج، ويضيق الأولاد ببعض توجيهات أمهم فيقررون إجراء انتخابات لترشيح أحدهم.

 

أبطال "إمبراطورية ميم"

النجمة الراحلة فاتن حمامة ، أحمد مظهر، دولت أبيض، سيف أبو النجا شقيق خالد أبو النجا، هشام سليم ، ليلي حمادة ، حياة قنديل، أسامة أبو الفتوح، أحمد نجيب، الفيلم من إخراج حسين كمال

  آخر أعمال خالد النبوى 

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر .

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 النجم خالد النبوي

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