الخبرات الحقلية فى مجال تسمين الدواجن .. ندوة بكلية زراعة جامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن كلية الزراعة بالجامعة، عقدت ندوة علمية بعنوان "خبرات حقلية فى مجال تسمين الدواجن وإنتاج البيض"، والتى نظمها قسم إنتاج الدواجن بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس قسم إنتاج الدواجن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



وأثني رئيس الجامعة، على موضوع الندوة باعتبار الثروة الداجنة من أهم ملفات الأمن الغذائي التى تلقي اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث شهد القطاع الزراعي والحيواني طفرة هائلة فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من خلال ما تم تحقيقه من إنجازات لمواجهة الأزمات المتعاقبة التى فرضتها الظروف العالمية، وما توفره الدولة من دعم لوجيستي وفني ومالي لرفع المعاناة عن كاهل كل من المربي والمنتج والمستهلك.



وأشار الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القطاع يعمل على تكثيف الندوات العلمية والتوعوية الطلابية، وتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات المتاحة بالجامعة، من أجل تخريج كوادر شبابية على مستوى عال من الخبرة والمهارة فى مختلف مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيوانى، بالإضافة إلى المساهمة فى تأهيل الطلاب والخريجين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من معلومات ومعارف فى مجالات تخصصهم تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.



وقال الدكتور خلف همام، أن الندوة استمرت لمدة يومين وحاضر بها المهندس أحمد الشربيني الخبير فى مجال إنتاج الدواجن، مؤكداً على أن إدارة الكلية حريصة على تنظيم مثل تلك الندوات لأهميتها فى تبادل الخبرات بين الكلية والمجتمع المحيط، إلى جانب دورها فى رفع مستوي مهارات وقدرات الطلاب واكتساب المزيد من الخبرات العملية.

وأوضح الدكتور زينهم شيخون، أن الندوة تضمنت عدد من المحاور الهامة التى تخص مجال تسمين الدواجن وإنتاج البيض، لافتاً إلى أن الخبرات الحقلية فى مجال الدواجن لا تقتصر على ما يتلقاه الطلاب من علوم نظرية فحسب، بل من الضروري أن ينتقل الطالب من مرحلة تلقي العلوم إلى مرحلة التطبيق والممارسة الحقلية المباشرة حيث تم مناقشة كيفية تحسين الإنتاجية بالمحافظةودورها فى التنمية المستدامة للثروات الحيوانية والداجنة.