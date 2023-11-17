أمريكا تُقرر فرض عقوبات على أعضاء في حزب الله

قررت "الولايات المتحدة"، فرض عقوبات على ستة أفراد مُرتبطين بكتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، وذلك ردًا على سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة.

ووفقًا للأسوشيتد برس، من بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الشؤون الخارجية وعضو مجلس إدارتها وقائدها العسكري والمتحدث الإعلامي، وتهدف العقوبات، التي تشمل منع الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية، إلى منع الأفراد والكيانات التابعة لها من القيام بأعمال تجارية مع الأمريكيين.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، تستمر هجمات الطائرات من دون طيار في استهداف المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، وفي يوم الجمعة، أكد مسؤولو دفاع أمريكيون ثلاث هجمات إضافية، مما رفع إجمالي عدد الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا إلى 60 على الأقل. وبينما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في بعض الحالات، إلا أن تقييمات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية كانت جارية.

حزب الله اللبناني يُعلن مصرع اثنين من عناصره خلال اشتباكات مع الاحتلال

أعلن "حزب الله" اللبناني، مصرع اثنين من عناصره في العمليات العسكرية الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الخميس.

ونعى "حزب الله"، بيان اليوم الخميس، اثنين من عناصره سقطا في العمليات العسكرية الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ليصل العدد الإجمالي إلى 73 عنصرا قتلوا منذ بدء طوفان الأقصى.

وجاء في بيان "حزب الله": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي علي ناصر الدين عباس، من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأضاف البيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر علي نون أبو تراب، من بلدة رام وسكان مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".