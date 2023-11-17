السماحة في الإسلام .. ندوة تثقيفية بمركز شباب بندار الرملية بجرجا

نفذ مركز شباب بندار الرملية التابع لإدارة شباب جرجا جنوب محافظة سوهاج ندوة تثقيفية عن السماحة في الإسلام ضمن الخطة الداخلية للمركز "طلائع" بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.



حاضر بالندوة الشيخ حشمت حسن بإدارة الأوقاف الذي أوضح أن الدين الإسلامي هو دين يسر وعفو ومحبة واحترام ويدعو إلى الأخلاق الحميدة والحب بين الشعوب، والأهم باختلاف دياناتها ولغتها وأوطانها وهو دين سماحة ووسطية واعتدال.



يهدف المشروع إلى توعية الأعضاء بالدين الإسلامي وما يدعو إليه من أخلاق حميدة وعلى رأسها السماحة والأمانة والصدق والمعاملة الحسنة والعفو عند المقدرة.

أشار الدكتور محمد فريد شوقي إلى أن أهمية تلك الندوات التي توضح للأعضاء دينهم بشكل صحيح وسليم، بعيدًا عن أي أفكار آخرى هادمة تسعي إلى أغراض غير سوية ينجرف إليها النشء والشباب.

في سياق متصل نظم مركز شباب عرابة أبيدوس التابع لإدارة شباب البلينا بسوهاج دورة ثقافية في المعلومات العامة ضمن خطة خطة المركز الداخلية.

يهدف المشروع إلى رفع المستوى الثقافي للأعضاء والتنافس فيما بينهم وزيادة المعارف والمعلومات وإكساب المشاركين سمات التشاور واختيار القرار.

يعد تنظيم وتنفيذ الأنشطة الثقافية المختلفة بشكل عام له جانب كبير فى رفع مستوى الثقافة للنشء والشباب وشارك بالدوري الثقافي عددٌ من المدارس والمعاهد الأزهرية بالقرية وفي نهاية الدوري تم توزيع جوائز نقدية للفائزين في المسابقة.



أوضح يسري كفافي أهمية إقامة مثل هذه المسابقات داخل الهيئات الرياضية والشبابية من خلال المشاركة الفعالة بتنفيذ خطط الأنشطة وجذب أكبر عدد من فئات المجتمع وتوثيق الأنشطة المنفذة مباشرة مبديًّا إعجابه بمشاركة الشباب من الجنسين في المشروع.