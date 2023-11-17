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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رئيس وزراء فلسطين: 65% من سكان غزة أصبحوا لاجئين

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن ما يحدث في غزة انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن 1500 في غزة مازالوا تحت الأنقاض.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع  مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن غزة تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، كما أن إسرائيل لا تسمح بإدخال الوقود إلى مستشفيات غزة.

يجب وقف إطلاق النار:

 أوضح أنه يجب وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الغذاء في غزة، مطالبا بإيقاف انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية.

وأكد أن 65% من السكان في قطاع غزة أصبحوا لاجئين، مطالبًا بالسماح للنازحين إلى جنوب غزة بالعودة لمنازلهم.

 وأكد أنه يجب إبقاء الفلسطينيين على أرضهم، الفلسطينيون لم يريدوا شيئًا سوى السلام، ويجب توقف إسرائيل عن عمليات القتل في غزة فورًا".

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