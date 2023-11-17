النادى الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك يبحث مع "تنسيقية الأحزاب" الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

استضاف النادى الثقافى المصرى الامريكى بمدينة نيويورك وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب ، النادى الليبرالى بالقاهرة إذ حضر إلى نيويورك فى زيارة عمل وتعارف كلا من الاستاذ عماد نجيب المدير التنفيذى والأستاذة أميرة العادلى مستشارة مجلس الادارة.



وقد تحدث الحاضرون عن اهمية المشاركة المجتمعية فى انتخابات الرئاسة المصرية سواء فى الداخل المصرى او بمشاركة المصريين بالخارج، واستمع الحاضرون لوجهات النظر التى حملها معه جيل شاب نحن الان احوج ما نكون متشوقون لان نلتقى بهم ونتعرف على الكيفية التى يرون بها الأمور من خلال التعامل مع الواقع والانطلاق نحو المستقبل.



وقال نشات زنفل نائب رئيس النادى الثقافى المصرى، أن الحوار تميز معهم بقدر كبير من الشفافية والموضوعية وتعرض النقاش لان سرعة الانطلاقة فى تنفيذ العديد من المشاريع فى مصر قد أوصلنا إلى بعض الحقايق والتى يجب التوقف عندها ومنها بل واهمها سلم الاولويات فى تنفيذ المشروعات وان البعض منها لم ياخذ حقه من دراسة الجدوى او المشاركة المجتمعية .



كان الحاضرون يمثلون قطاعا عريضا وفاعلا من المصريين على ارض امريكا ومنهم :-



المهندس طارق سليمان رييس النادى الثقافى المصرى

نشات زنفل نائب رئيس النادى الثقافى المصرى

جوزيف بطرس الرئيس الشرفى للنادى الثقافى المصرى

الدكتور عبد المنعم سعد الاستاذ الحامعىً

نبيل مجلع رييس جمعية مصر لكل المصريين

الدكتورة هايدى حسين مستشارة التدريب الاسرى والتربوي

جمال إبراهيم الخبير الامنى بالامم المتحدة. سابقا

الدكتور عصام البدرى الاستاذ الجامعى



وكان الضيوف لديهم القدرة على استعراض الموقف على ساحة العمل العام والسياسى فى مصر بمنتهى الموضوعية مما شجع الحضور على فتح باب النقاش والتعرض لقضايا حيوية تشغل بال المواطنين المصريين بالداخل والخارج .



وكانت الزيارة بمثابة توجيه رسمى من تنسيقية شباب الأحزاب للسفر ولقاء المصريين فى امريكا والتعرف على رويتهم لما يمكن ان تكون عليه الاولويات فى المستقبل القريب.

عبر الضيوف فى نهاية اللقاء عن سعادتهم بلقاء مجموعة من المصريين فى الداخل الامريكى عبروا عن اهمية المشاركة السياسية من اجل ان يكون هناك اهمية للمشاركة المحتمعية، املاً فى مستقبل افضل لحياة المصريين.