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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

للتعريف بآثار مصر..

أزهر الغربية يعقد بروتوكول مع آثار المحافظة

ممثل الآثار يشرح
ممثل الآثار يشرح للطالبات

نظمت منطقة الغربية الأزهرية، بالتعاون مع منطقة آثار الغربية، ندوة تثقيفية بعنوان "مصر بلد الحضارة والآثار"، وذلك في إطار بروتوكول تعاون لنشر الوعي الأثري والثقافي، وترسيخ مبادئ الحب والانتماء للوطن.

 

 كما يشمل العديد من معاهد المنطقة،  بإشراف إدارة العلاقات العامة ورعاية الطلاب التربية الاجتماعية .وتناولت الندوة التي عقدت بمعهد فتيات كفر أبو جندي بإدارة قطور التعليمية، مدى قدم وعظمة الحضارة المصرية القديمة، وماخلفته من آثار متنوعة منتشرة فى ربوع مصر.

وتم الحديث عن ماتضمه أرض محافظة الغربية من آثار فرعونية وإسلامية، يجب الحفاظ عليها وزيارتها، وما يمثله شعار محافظة الغربية، وأهمية الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الغربية فى السابع من اكتوبر من كل عام، والتعرف على المعالم الحضارية والآثرية بالمحافظة.

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