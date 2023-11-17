الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بوريل: هجوم إسرائيل على الأطفال بمدارس ومستشفيات غزة لا يمكن تقبله

مسئول السياسة الخارجية
مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

انتقد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن الأوضاع غير إنسانية، مضيفًا أن الطريقة الوحشية التي تؤدي إسرائيل عملياتها لا يمكن تبريرها.

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استشهاد جميع مرضي العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة

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خبير أممي يدعو إسرائيل للتوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب في غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنه تحدث أمس مع السلطات الإسرائيلية، وأكد لهم أن البشاعة لا تبرر بشاعة أخرى، مؤكدًا أن الهجوم على الأطفال في المدارس والمستشفيات أمر لا يمكن تقبله.

اليوم الـ42 للحرب على غزة:

 يدخل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، يومه الـ42، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف القطاع بلا هوادة وتفرض عليه "حصارًا مطبقًا"، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 11500 فلسطيني، من بينهم أكثر من 4600 طفل.

 وفي آخر التطورات، تعرض قطاع عزة لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم، فيما استشهد عدد من الفلسطينيين وسقط عشرات الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

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الحرب في يومها الـ42.. قصف عنيف على غزة وإسرائيل تواصل حصار المستشفيات
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