أسعار الفاكهة اليوم الجمعة للمستهلك بالسوق المحلي.. الكانتلوب بكام

تشهد اسعار الفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بالسوق المحلية للمستهلك، استقرارًا، وسجل سعر التفاح الأخضر نحو 65 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر العنب الأخضر نحو 25 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات والفواكة، وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة السوق المحلي، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن بالنسبة لأسعار السلع، لاسيما أسعار الفواكة والتي تهم كل بيت مصري، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة للمستهلك

الفاكهة

سعر الجوافة

سجل سعر الجوافة 13 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح الأخضر

سجل سعر التفاح الأخضر 65 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأحمر

سجل سعر العنب الأحمر 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر العنب الأخضر 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البرتقال

سجل سعر البرتقال 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الكمثرى

سجل سعر الكمثرى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح

سجل سعر التفاح المستورد 70 جنيهًا للكيلو.

سعر التين البرشومي

سجل سعر التين البرشومي 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكانتلوب

سجل سعر الكانتلوب 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون 12 جنيهًا

أسعار الموز

سجل سعر الموز 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكيوي

سجل سعر الكيوي 50 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح الأصفر

سعر التفاح الأصفر 65 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق المستورد

سعر البرقوق المستورد 50 جنيهًا للكيلو.

سعر البلح البرحي

سعر البلح البرحي 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الرمان

سعر الرمان 18 جنيهًا للكيلو.

وتواصل الدولة حرصها الدائم على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، إذ أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد سبق وأدلى في تصريحاته أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت حوالي 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال عام 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية والعمل في ظل ظروف جائحة كورونا، وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية، موضحًا أنه في حالة ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات يجب ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات السلع، أما في حالة الانخفاض التي تشهدها بعض المحاصيل لابد من استغلال تلك الفرصة وتخزين المنتجات.