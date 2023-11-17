د. كريم رأفت: التكامل الاقتصادي العربي يعزز من فوائد المقاطعة



أكد الدكتور كريم رأفت، الأستاذ المساعد بجامعة ريفيرا الفرنسية وخبير التسويق، أن المقاطعة العربية للبضائع المستوردة من الدول التي تدعم التطبيع مع إسرائيل، تأتي في صالح المنتج المحلي، وتفتح له آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.

وقال رأفت في تصريحات صحفية اليوم، إن مقاطعة البضائع المستوردة من الدول التي تدعم التطبيع، تدفع المواطنين إلى التوجه إلى المنتجات المحلية، مما يساهم في زيادة الطلب عليها، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن المقاطعة تساهم أيضًا في حماية الاقتصاد العربي من التبعية للخارج، وتعزز من الاعتماد على الذات، وزيادة التصنيع المحلي، وهو ما سيعود على زيادة فرص العمل وزيادة الانتاج والتصدير.

وأشار الدكتور كريم رأفت إلى ضرورة وجود تكامل بين الدول العربية فيما يخص التبادل التجاري، وذلك من خلال إزالة أي قيود تجارية على التبادل التجاري بين الدول العربية، والعمل على تبادل العلامات التجارية العربية بين الدول العربية.

وأكد أن التصنيع المحلي في الوقت الحالي هو فرصة في ظل رفض المنتج الأجنبي، حيث يمكن للشركات العربية أن تستغل هذا الرفض للتوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العربية والعالمية.

وأوضح الدكتور كريم رأفت أن التكامل الاقتصادي العربي يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتعزيز مكانة الدول العربية في الاقتصاد العالمي.

وشدد ضرورة تضافر الجهود العربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.