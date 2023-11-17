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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

داليا البيلي: الانتخابات الرئاسية إيصال رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن وحدتنا في الداخل والخارج

الدكتورة داليا البيلي
الدكتورة داليا البيلي

أكدت الدكتورة داليا البيلي، القائمة على حملة "معاك إيد واحدة بالكويت"، أننا نعمل كمصريين في الكويت على تعزيز المصريين والتحفيز على المشاركة الإيجابية والجماعية في التصويت للانتخابات الرئاسية المصرية مما يعكس إرادة المصريين في تحقيق تقدم واستقرار الوطن الغالي مصر. 

 

ونوهت، البيلي في تصريحات خاصة للوفد، أنه من خلال المشاركة الفعّالة يمكننا بناء مستقبل قوي ومستدام لمصر، وإيصال رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن وحدتنا كمصريين داخل وخارج مصر وإلتزامنا بالمساهمة في تطوير جمهورية مصر الجديدة.

 

 

أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج

 

و قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة. 

 

 

 وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

 

 وينتظر أبناء مصر في الخارج، الانتخابات الرئاسية المقبلة للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.

 

 

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