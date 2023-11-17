أسعار الأسماك اليوم الجمعة للمستهلك في السوق المحلي.. البوري بـ150 جنيهًا

أسعار السمك.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية للمستهلك، وسجل سعر السمك البوري نحو 150 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر سمك القاروص نحو 175 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السمك للمستهلك في السوق المحلي

الاسماك

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي مزارع 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الطوبار

سعر كيلو الطوبار 120 جنيهًا.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 160 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 175 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 420 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 105 جنيهات للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 110 جنيهات للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 88 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 55 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 250 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 300 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 430 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 450 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 160 جنيهًا.

سعر سمك كسكمري بلدي

سجل سعر كيلو كسكمري بلدي 75 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 270 جنيهًا.

سعر سمك باغة بلدي

سجل سعر كيلو باغة بلدي 50 جنيهًا.

سعر سمك موزة

سجل سعر كيلو موزة 55 جنيهًا.

سعر سمك شعور

سجل سعر كيلو شعور 35 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان 80 جنيهًا.

سعر جمبري صغير

سجل سعر جمبري صغير نحو 270 جنيهًا

سعر سمك كابوريا ذكور

سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 105 جنيهات.

سعر سمك بلطي بلدي

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي صغير

سجل سعر كيلو بلطي صغير 70 جنيهًا.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 80 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي كبيرة 120 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 140 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 160 جنيهًا.

علمًا أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبري بمزرعة الديبة 102 طن، ويأتي الإنـتـاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% وفي المياه العـذبة بنسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.