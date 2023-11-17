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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"كُلى ومسالك" ميت غمر تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فوز مستشفى كُلى ومسالك ميت غمر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة نظافة الأيدي، التى نظمتها  الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

 وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تهنئته لفريق العمل بمستشفى كُلى ومسالك ميت غمر لتميزهم وأدائهم المشرف، مثمنًا فى الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

 بدوره صرح  الدكتور هاني حمدي، مدير ادارة مكافحة العدوى بالدقهلية، أن هذا الإنجاز نتاج الدعم المتواصل من وكيل الوزارة بالاضافة لمجهود اعضاء ادارة مكافحة العدوى بالمديرية وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر وفى مقدمتهم  الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى، كما وجه الشكر ايضا لفريق مكافحةالعدوى بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم الدائم وادائهم المشرف. 
 وكانت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة  نظمت مسابقة لنظافة الأيدي على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية بالجمهورية، بالاضافة للهيئات المتخصصة، وشاركت كل محافظة وهيئة بمستشفى واحد، حيث وقع الاختيار من إدارة مكافحة العدوى بالمديرية على مستشفى كلى ومسالك ميت غمر للاشتراك في المسابقة.

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