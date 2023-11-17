احالة العاملين بمركز شباب كفر الحبش للتحقيق بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 31 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

كما شملت المتابعات فصل التيار الكهربي في حاله عدم استخدام الملاعب ،مراجعة عوامل الامن والسلامه واستعداد المركز لاي ازمات محتمله او المشاركه للتخلص من اي ازمه حال حدوثها في اي مكان ،ومراجعة اماكن تواجد طفايات الحريق وان تكون في المتناول تحسبا لحدوث اي شيئ ، والاهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة الخاص بالمركز.

شملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر مع احالة العاملين بمركز شباب كفر الحبش للتحقيق لعدم تواجدهم اثناء الاوقات الرسمية للعمل ، و 4مراكز بإدارة الخانكة ، و 6مراكز من إدارة بنها ، و ومركزين بشبرا الخيمة ونادى رياضى ، أما ادارة شباب قليوب مركز واحد ، و 5 بإدارة طوخ ، و 4 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر ، ومركزين بادارة شباب القناطر.

أمر الصبروط بإحالة العاملين بمركز شباب كفر الحبش التابع لادارة شباب كفرشكر للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ، لعدم تواجدهم اثناء اوقات العمل الرسمية، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على إلتزام المراكز بتنفيذ الانشطة ، وكذلك مراجعة الاجراءات الدفترية والإدارية.

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

تأتى المتابعات بناءا علي تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين.

وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب و الرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز ، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية ، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار.