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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

يروج عن طريق الفيس بوك.. ضبط مزوّر الأوراق الرسمية في أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

ضبطت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  عامل بأسيوط لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية، وترويجها عبر موقع فيس بوك.

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام عامل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 50 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزور لجهات مختلفة، و233 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات تعليمية مختلفة، الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

 

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة- حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته 2 هاتف محمول ومبلغ مالي.

 وبمواجهته، اعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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