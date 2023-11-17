أسعار العملات في مصرف الإمارات المركزي خلال تداولات اليوم الجمعة

سعر العملات.. واصلت أسعار العملات الاجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، استقرارها، بمصرف الامارات المركزي، ليسجل سعر اليورو قيمة 3.995 درهماً للشراء، ويسجل الدولار الاسترالى نحو 2.389، فيما سجل الجنية الاسترلينى نحو 4.567 درهماً، واستقر سعر الدولار الأمريكي عند قيمة 3.672 درهم.

العملات

تراجع الجنية الاسترلينى فى مواجهة الدرهم الاماراتى اليوم

ويوفر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أسعار الصرف الخاصة بأكثر من 70 عملة عالمية، يتم تحديثها بشكل يومي، وتتضمن العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة بمصرف الامارات المركزي، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات بمصرف الامارات المركزي

العملة‎ السعر‎‎

دولار امريكي 3.6725

بيسو ارجنتيني 0.010389

دولار استرالي 2.389706

تاكا بنغلاديشية 0.03316

دينار بحريني 9.751726

دولار بروناي 2.727644

ريال برازيلي 0.758311

بولا بوتسواني 0.273783

روبل بلاروسي 1.114872

دولار كندي 2.678311

فرنك سويسري 4.138961

بيزو تشيلي 0.004191

يوان صيني - الخارج 0.506761

يوان صيني 0.50695

بيزو كولومبي 0.000906

كرونة تشيكية 0.163549

كرون دانماركي 0.535639

دينار جزائري 0.027316

جينيه مصري 0.118851

يورو 3.995322

جنيه استرليني 4.567786

دولار هونج كونج 0.470689

فورنت هنغاري 0.010621

روبية اندونيسية 0.000236

روبية هندية 0.044129

كرونة آيسلندية 0.026059

دينار أردني 5.17691

ين ياباني 0.02437

شلن كيني 0.024114

ون كوري 0.002845

دينار كويتي 11.909008

تينغ كازاخستاني 0.007947

ليرة لبنانية 0.000244

روبية سريلانكي 0.011197

درهم مغربي 0.362087

دينار مقدوني 0.064851

بيسو مكسيكي 0.212953

رينغيت ماليزي 0.7833

نيرا نيجيري 0.004439

كرون نرويجي 0.339509

دولار نيوزيلندي 2.207429

ريال عماني 9.539457

سول بيروفي 0.959378

بيسو فلبيني 0.065922

روبية باكستانية 0.012785

زلوتي بولندي 0.91474

ريال قطري 1.008651

دينار صربي 0.033979

روبل روسي 0.041427

ريال سعودي 0.979255

دينار سوداني 0.006118

كرونة سويدية 0.348154

دولار سنغافوري 2.727442

بات تايلندي 0.103919

دينار تونسي 1.178405

ليرة تركية 0.128079

دولار تريندادي 0.541172

دولار تايواني 0.115071

شلن تنزاني 0.00147

شلن اوغندي 0.000972

دونغ فيتنامي 0.000151

ريال يمني 0.014677

راند جنوب أفريقي 0.200941

كواشا زامبي 0.158639

مانات أذربيجاني 2.160294

ليف بلغاري 2.04232

كونا كرواتية 0.521499

بر إثيوبي 0.065669

دينار عراقي 0.002806