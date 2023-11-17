أسعار العملات في مصرف الإمارات المركزي خلال تداولات اليوم الجمعة
سعر العملات.. واصلت أسعار العملات الاجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، استقرارها، بمصرف الامارات المركزي، ليسجل سعر اليورو قيمة 3.995 درهماً للشراء، ويسجل الدولار الاسترالى نحو 2.389، فيما سجل الجنية الاسترلينى نحو 4.567 درهماً، واستقر سعر الدولار الأمريكي عند قيمة 3.672 درهم.
تراجع الجنية الاسترلينى فى مواجهة الدرهم الاماراتى اليوم
ويوفر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أسعار الصرف الخاصة بأكثر من 70 عملة عالمية، يتم تحديثها بشكل يومي، وتتضمن العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة بمصرف الامارات المركزي، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
أسعار العملات بمصرف الامارات المركزي
العملة السعر
دولار امريكي 3.6725
بيسو ارجنتيني 0.010389
دولار استرالي 2.389706
تاكا بنغلاديشية 0.03316
دينار بحريني 9.751726
دولار بروناي 2.727644
ريال برازيلي 0.758311
بولا بوتسواني 0.273783
روبل بلاروسي 1.114872
دولار كندي 2.678311
فرنك سويسري 4.138961
بيزو تشيلي 0.004191
يوان صيني - الخارج 0.506761
يوان صيني 0.50695
بيزو كولومبي 0.000906
كرونة تشيكية 0.163549
كرون دانماركي 0.535639
دينار جزائري 0.027316
جينيه مصري 0.118851
يورو 3.995322
جنيه استرليني 4.567786
دولار هونج كونج 0.470689
فورنت هنغاري 0.010621
روبية اندونيسية 0.000236
روبية هندية 0.044129
كرونة آيسلندية 0.026059
دينار أردني 5.17691
ين ياباني 0.02437
شلن كيني 0.024114
ون كوري 0.002845
دينار كويتي 11.909008
تينغ كازاخستاني 0.007947
ليرة لبنانية 0.000244
روبية سريلانكي 0.011197
درهم مغربي 0.362087
دينار مقدوني 0.064851
بيسو مكسيكي 0.212953
رينغيت ماليزي 0.7833
نيرا نيجيري 0.004439
كرون نرويجي 0.339509
دولار نيوزيلندي 2.207429
ريال عماني 9.539457
سول بيروفي 0.959378
بيسو فلبيني 0.065922
روبية باكستانية 0.012785
زلوتي بولندي 0.91474
ريال قطري 1.008651
دينار صربي 0.033979
روبل روسي 0.041427
ريال سعودي 0.979255
دينار سوداني 0.006118
كرونة سويدية 0.348154
دولار سنغافوري 2.727442
بات تايلندي 0.103919
دينار تونسي 1.178405
ليرة تركية 0.128079
دولار تريندادي 0.541172
دولار تايواني 0.115071
شلن تنزاني 0.00147
شلن اوغندي 0.000972
دونغ فيتنامي 0.000151
ريال يمني 0.014677
راند جنوب أفريقي 0.200941
كواشا زامبي 0.158639
مانات أذربيجاني 2.160294
ليف بلغاري 2.04232
كونا كرواتية 0.521499
بر إثيوبي 0.065669
دينار عراقي 0.002806