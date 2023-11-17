اليقظة العقلية وإدراك الضغوط الحياتية.. رسالة ماجستير بآداب حلوان تحصل على الامتياز

ناقشت الدكتورة سندس علاء الدين، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان رسالتها للماجستير تحت عنوان "اليقظة العقلية متغير معدل للعلاقة بين الألكسيثيميا وإدراك الضغوط الحياتية لدى المعتمدين على المواد النفسية وغير المعتمدين.

وقد قررت لجنة المناقشة، باجماع الآراء، منح الباحثة درجة الماجستير في علم النفس بتقدير ممتاز مع التوصية بالنشر والتبادل بين الجامعات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سندس علاء الدين أن اليقظة العقلية هي الوعي باللحظة الحالية والتي تساعد على تجنب ندم الماضي وقلق المستقبل، مشيرة إلى أن الالكسيثيميا تعني صعوبة وصف المشاعر والتعبير عنها.

وتابعت الباحثة، أن اليقظة العقلية تعمل على الحد من سمة الألكسيثيميا والتي تجعل المدمن يعاني من صعوبة في التعرف وتحديد مشاعره وانفعالاته سواء كانت إيجابية أو سلبية وبالتالي ينتج عنها إدراك للموافق الاجتماعية والحياتية بصورة صحيحة بدلا من إدراكها أنها ضاغطة وسلبية.

وأضافت أن اليقظة تخفض وتحد من الضغوط والالكسيثيميا ويرتب عليه مستقبلا التعافي وخفض معدل الانتكاس للمخدرات لدى المدمن

وحماية غير المدمن من الاعتماد على المواد المخدرة وتنشط لديه أساليب مواجهة الضغوط والتكيف معها والتغلب عليها والقدرة على التعبير الإنفعالي.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من لفيفا من أساتذة علم النفس بجامعة عين شمس وحلوان وهم:

ا.د/احمد خيري حافظ (مناقشًا ورئيسًا)

ا.د/ماجدة حسين محمود (مناقشًا)

ا.د/محمد حسن غانم (مشرفًا)

ا.م.د/نهاد عبدالوهاب محمود (مشرفًا).

