سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، في ماكينات الـATM، استقرارًا، نظرًا أن اليوم الجمعة هو أول أيام الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، وسجل سعر الدولار اليوم البنك الأهلي للشراء نحو 30.75 جنيه، وللبيع نحو 30.85 جنيه.

وفي هذا السياق "تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء مقابل الجنية المصري في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف السلع والوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التجارية وسلعية لاسيما الدولارية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة، ويوضح الجدول التالى سعر الدولار اليوم في بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة.

الدولار

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الشراء: 30.75 جنيه

للبيع: 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الشراء: 30.75 جنيه

للبيع: 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة

للشراء: 30.85 جنيه

للبيع: 30.95 جنيه

لم يسجل سعر الدولار أي تحرك جديد في البنوك، وسجل سعر الدولار اليوم استقرارًا في البنك التجارى الدولي، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

استقر سعر الدولار اليوم في بنك CIB للشراء: 30.85 وللبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم، في بنك الإسكندرية للشراء: 30.85 وللبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس للشراء: 30.85 وللبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى وجاءت أسعار البيع والشراء كالآتي.

سعر الدولار اليوم بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء: 30.85 وللبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 30.75 جنيه الشراء، وسعر البيع: 30.85 جنيه.

استقر سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، الشراء: 30.85 جنيه وسعر البيع: 30.95 جنيه.

أسعار الفائدة، وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 استقرار الفائدة.