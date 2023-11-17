الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة منتخب مصر تسافر لليبريا لمواجهة سيراليون في تصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

سافرت بعثة منتخب مصر  الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وضمت بعثة منتخب مصر 22 لاعبا وهم : وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح  ومروان عطية ومحمد النني  وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه  وعمر مرموش.

ويترأس بعثة منتخب مصر الأول خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب .
 

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