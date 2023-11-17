أحمد السقا مع فريق "العتاولة" في البلاتوة قريبًا

يستعد النجم أحمد السقا تصويرمسلسله الجديد" العتاولة " خلال الأيام المقبلة، ومن المفترض أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إطار اجتماعي شعبي، وتواصل الشركة المنتجة في الوقت الحالي التعاقدات مع باقي فريق العمل، حيث تم مؤخرا انضمام النجم طارق لطفي لفريق العمل، المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد موسي.

النجم أحمد السقا

ويذكر أن شارك النجم أحمد السقا في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل “حرب”، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وضم كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، مصطفى منصور، وتناول العمل العديد من بطولات الأجهزة الأمنية في التصدي لبعض الجماعات الإرهابية.

النجم أحمد السقا

وحرص النجم أحمد السقا، على دعم القضية الفلسطينية وشعبها بعد تصاعد الأحداث والقصف في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".

وكتب النجم أحمد السقا، في تدوينه عبر حسابه قائلًا: " اللهُم كُن لأهل غزة عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا. اللهم اجعل لأهل غزة".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانون في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.