المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالخارج: استعدادات كبيرة لحشد المصريين للإنتخابات المقبلة

قال بهجت العبيدي المتحدث الإعلامي للحملة الرسمية لحملة مواطن لدعم مصر بالخارج، إن كل منسقي الحملة في كل بلدان العالم يستعدون على قدم وساق لتكثيف المؤتمرات الداعمة للانتخابات الرئاسية المقبلة في الأيام الأخيرة التي تسبق العملية الانتخابية والمقرر انعقادها أيام ١ و ٢ و٣ ديسمبر المقبل.

وأضاف بهجت العبيدي أن الفعاليات المقرر انعقادها سوف تشمل عدة محاور يأتي في مقدمتها تفنيد الأباطيل التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية لتثبيط همم المصريين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك عرض الإنجازات التي تحققت في مصر وخاصة لأجيال شباب المصريين في الخارج ليتعرفوا على النقلة النوعية التي حدثت في مصر والتي تضاهي في جوانب منها بل تتفوق، على نظيرتها في دول العالم المتقدم، بالإضافة إلى التعرف على التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية والتي هي في حاجة إلى قائد شجاع وربان بارع حكيم.



وذكر المتحدث الإعلامي لحملة مواطن، أننا نحرص على أن تتفق الوقفات والمؤتمرات التي تنظمها حملة مواطن في الخارج مع قوانين تلك البلدان التي يقيم بها المصريون، وذلك احتراما من منسقي الحملة لقوانين تلك البلدان، هذا الذي يعني استخراج التصريحات القانونية وفق ما تقتضيه نظم تلك البلدان التي تتباين فيما بينها. مؤكدا أن ذلك جاء بتعليمات مباشرة من المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصرفي الخارج نصر مطر.

وأكد العبيدي أن الأسبوعين المقبلين سيشدهان مئات المؤتمرات في دول العالم المختلفة لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في الخارج لدعم الإنتخابات في قارات العالم المختلفة، حيث ستشهد القارة الأوروبية عديد المؤتمرات لحملة مواطن منها على سبيل المثال ثلاث مؤتمرات بالنمسا خلال الأيام القليلة المقبلة.