مظاهرات أمام البيت الأبيض للتنديد بجرائم الاحتلال في غزة (فيديو)

تجمع عدد من المتظاهرين أمام البيت الأبيض، مقر رئيس أمريكا جو بايدن، للتنديد بعدوان الاحتلال على غزة، المستمر منذ 42 يومًا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، الآلاف من المتظاهرين الذين يحملون أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها "أوقفوا الحرب".

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، التي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

يدخل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، يومه الـ42، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف القطاع بلا هوادة وتفرض عليه "حصارًا مطبقًا"، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 11500 فلسطيني، من بينهم أكثر من 4600 طفل.

انتشار الأمراض في قطاع غزة:

فيما أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية «نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء».

وأضاف، أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في قطاع غزة المكتظ بالسكان، مشيرًا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.