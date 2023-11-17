مطر: تدشين أكبر حملة تشهدها مصر في تاريخ العمل العام للمصريين بالخارج

قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"، إنه تم التواصل خلال الأيام الماضية مع كافة رموز العمل المصري العام في الخارج بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المصرية الناشطة والمؤسسات المصرية الفاعلة لمصريي الخارج.

وأضاف نصر مطر، في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، أنه نتيجة لتواصلنا المستمر مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج نجحنا في تدشين أكبر حملة تشهدها مصر خارج البلاد في تاريخ العمل العام للمصريين المهاجرين والمغتربين على حد سواء، هذا الذي كانت ثماره تدشين حملات في كل الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية التي بها أعداد معتبرة من المصريين بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا وذلك لحشد أكبر عدد من المصريين بالخارج للمشاركة في العملية الانتخابية.

أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج

و قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وينتظر أبناء مصر في الخارج، الانتخابات الرئاسية المقبلة للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.